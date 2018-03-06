В России отметили Всемирный день дикой природы ООН

Всемирный день дикой природы ООН, отмечающийся 3 марта, в 2018 году посвящен теме "Большие кошки: хищники под угрозой", сообщается на сайте Минприроды РФ.

Россия активно участвует в восстановлении и сохранении популяций хищных кошек, к примеру, с 2007 года на Кавказе запущена программа реинтродукции переднеазиатского леопарда.

15 декабря 2016 года состоялся первый в истории выпуск этих хищников в дикую природу.

В 2015 году была утверждена программа восстановления дальневосточного леопарда.

Также в прошлом году был проведен сплошной учет снежного барса на территории трех регионов России – в республиках Алтай, Тыва и Бурятия, по итогам которого было найдено 47‒50 особей.

В 2014‒2015 годах специалисты подсчитали количество амурских тигров. На данный момент их численность составляет 540‒560 особей. Рост популяции хищников связан с изменениями в законодательстве, принятыми для защиты животных.

Для защиты мест обитания диких кошек были созданы семь особо охраняемых природных территорий, в том числе национальные парки "Земля леопарда" и "Бикин" и региональный заказник "Среднеуссурийский".