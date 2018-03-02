Популяция дальневосточных леопардов увеличилась втрое

Согласно последним данным, численность самой редкой кошки планеты увеличилась почти втрое, сообщила генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало официальному сайту организации.

В конце ХХ века в мире оставалось лишь 30-35 особей краснокнижной кошки.

"Сегодня численность популяции дальневосточных леопардов, по данным ученых, составляет не менее 90 особей. Рубеж выживания подвида успешно пройден", — сказала она.

Но это только первый хороший результат, отметила Елена Гангало. Нужны системные усилия для поддержания успеха и создания устойчивой популяции дальневосточного леопарда численностью не менее 120 особей в природных условиях.

На территории национального парка "Земля леопарда" регулярно фиксируется около 70 пятнистых хищников. В то же время, согласно данным китайской стороны, на территории КНР замечено около 40 дальневосточных леопардов. Часть кошек от общего числа, зафиксированных в обеих странах, является особями с "двойным гражданством" — представителями трансграничной популяции леопардов, которые отмечаются на фотоловушках как в России, так и в Китае.

О приросте кошачьей популяции свидетельствуют и рекордные данные по количеству котят: за 2015-й и начало 2016 года в нацпарке было зафиксировано 16 молодых особей, за 2017 год — 15.