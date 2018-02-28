Самку ирбиса и четырех котят зафиксировали фотоловушки на Алтае

На территории Сайлюгемского национального парка в Алтае-Саянском регионе фотоловушки зафиксировали девять ирбисов, сообщается на официальном сайте программы «Ирбис – снежный барс».

Два самца — Курай и Кам — уже известны ученым, также удалось зафиксировать самку с котенком и самку с четырьямя котятами.

"На Алтае это первые кадры самки с таким многочисленным потомством. При этом можно смело говорить, что самое сложное уже позади — котятам около года", — прокомментировал снимки научный сотрудник Сайлюгемского парка Алексей Кужлеков.

Ранее на Алтае была зафиксирована самка с тремя детенышами — Сайем, Люком и Гемой. Ученые предполагают, что популяция ирбисов на территории Сайлюгемского национального парка способна к восстановлению.