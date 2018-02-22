Тигрица Илона готова к созданию семьи

Двух самцов заметили рядом с ареалом обитания тигрицы Илоны в Хинганском заповеднике, сообщается на сайте программы "Амурский тигр".

Анализ биологических материалов, которые собрали на месте обнаруженных следов, показывает, что один из самцов – сын тигрицы Золушки из заповедника "Бастак" в Еврейской автономной области.

По словам специалистов, близость животных к Илоне означает готовность самки к созданию семьи.

Тигрица не вступала в "отношения" с тех пор, как в 2014 году ее выпустили на волю.