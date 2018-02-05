Дикие кошки России
Глеб Седаш: Фотоловушка даёт возможность заглянуть в жизнь дикого животного
© РИА Новости / Юлия Маклакова
14:0605.02.2018
(обновлено: 14:11 05.02.2018)
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Глеб Седаш: Фотоловушка даёт возможность заглянуть в жизнь дикого животного

Как правильно установить скрытую камеру, почему дикие животные любопытны и чем полезны фотоловушку для науки рассказал в интервью АНО "Дальневосточные леопарды" научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш.

— Вы сами работаете с установкой фотоловушек в нацпарке. Нужно ли особое мастерство, чтобы получить красивые кадры?

— Я бы не назвал установку фотоловушек искусством, но я бы назвал это ремеслом, и ремеслом не очень простым. Кажется, что это достаточно просто: пришёл, воткнул на дерево фотоловушку, и всё. А на самом деле очень много тонкостей. Каждая фотоловушка обладает специфическими характеристиками, нюансами работы: например, чувствительность датчика, ширина охвата этого датчика или ширина охвата кадра, который получается. Если мы хотим получить красивый кадр, обязательно нужно выбрать правильный фон, понять заполненность кадра, что где будет. И это только часть. 

Леопард. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Балашов
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А дальше, конечно, очень важно понимать биологию и психологию зверя, которого ты хочешь сфотографировать: как он будет двигаться, что он будет делать, как он пойдёт. То есть, чтобы получить хороший кадр, необходимо не просто поставить в каком-то рандомном месте фотоловушку, а выбрать именно оптимальное место. 

Много факторов должно сложиться, чтобы получился и свет хороший, чтобы не было дымки, а был фон какой-нибудь замечательный, скалы.

В целом это ремесло. Безусловно, есть очень много тонкостей в работе с фотоловушками.

— Какие есть технические нюансы в работе с этими устройствами?

— Много разных моделей, они постоянно совершенствуются: изображение становится лучше, камера. Есть очень много разных параметров, таких, например, как чувствительность. Если плохо расчистить территорию, на которую направлена камера, если там останутся какие-то веточки или травинки, они могут "забить" её буквально за пару дней — фотоловушка будет срабатывать на малейшее движение.

— У вас есть любимая точка, где самый красивый пейзаж в кадре получается?

— Есть несколько таких мест замечательных. Например, где сфотографирован леопард, который участвовал в конкурсе "Фотоловушка": шикарный снимок "Гордость "Земли леопарда"" сделан на сопке Синий Утёс. Это достаточно высокая скальная сопка, которая расположена за линией инженерно-технических сооружений, непосредственно на границе с Китаем. Там очень красивые места.

Также мы этим летом установили ряд ловушек на другой сопке, которая называется Краска. Там огромный великолепный скальный обрыв. И вот сейчас ребята как раз будут проверять фотоловушки. Будем надеяться, что опять получим замечательные ролики, интересные кадры.

— Бывали случаи, когда фотоловушки ломали звери?

— Всякие казусы случаются. Особенно неравнодушны к фотоловушкам медведи, которые их просто прокусывают и разрывают, им любопытно. Не то чтобы фотоловушка вызывает у них какую-то агрессию — это звери очень любопытные. 

Амурский тигр. Архивное фото
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Также была совершенно удивительная ситуация в прошлом году, когда пришли на точку проверять. Подходим и видим: фотоловушка открыта и SD-карточка выщелкнута из неё. Мы подумали: всё, наверняка там браконьеры проверяли эту ловушку, что-то испортили. А когда посмотрели фотографии, обнаружили, что там заснято несколько часов отдыха тигриной семьи. Тигрица легла и котята вокруг неё резвились, бегали, увидели эту фотоловушку, начали её теребить, открыли, вскрыли, выщелкнули SD-карточку. Зато получилось много классных фотографий их времяпрепровождения.

— Почему животные делают селфи на фотоловушках?

— Любопытство в первую очередь. Дикие животные, точно так же как и люди, обладают этим свойством, и у разных видов оно выражено в разной степени. У медведей, пожалуй, очень заметно. Леопарды и тигры также периодически начинают интересоваться коробочкой, которая висит на дереве или на камне установлена: подходят, начинают изучать, нюхают, и вот тогда получаются селфи.

— Как животные себя ведут, услышав щелчок затвора камеры?

— Это очень сильно зависит от конкретных моделей. Есть модели камер, в которых щелчок погромче — человек всё равно его не слышит, но у зверей гораздо лучше развит слух. Иногда они обращают внимание на фотоловушку: подходят, обнюхивают, смотрят, могут лапой потрогать, иногда в сторону отодвигают.

Кошки достаточно редко портят фотоловушки. Обычно они более гуманны к ним по сравнению с теми же медведями.

— Вы замечали разницу в поведении взрослых особей и котят перед камерами?

— Да, пожалуй. Специально мы это не обсчитывали, статистики прямой нет, но визуальные наблюдения свидетельствуют, что котята и молодые особи более любопытные и игривые, им всё интересно, они активнее обращают внимание на камеры.

— Сколько у вас сейчас фотоловушек в нацпарке?

— У нас порядка 170 мониторинговых точек — это стационарные точки, на которые мы устанавливаем пару фотоловушек с прицелом в первую очередь именно на то, чтобы сфотографировать бок животного для дальнейшей идентификации особи, чтобы считать хищников, оценивать, где какой зверь появляется.

Но помимо парных точек мы устанавливаем фотоловушки, например, если находим давлёнку с хищником.

Осенью мы с Виктором Борисовичем [Сторожуком], нашим главным специалистом по установке фотоловушек и фотомониторингу, шли устанавливать камеры на мониторинговую точку, но по дороге наткнулись на леопарда, который ел косулю свежезадавленную. Леопард нас увидел, ушёл по склону. У нас с собой была запасная фотоловушка как раз на подобный случай обнаружения чего-либо интересного, и мы установили её с прицелом на косулю.

Через несколько дней мы её проверили, и оказалось, что тем же вечером, когда мы невольно спугнули леопарда с давлёнки, он пришёл. На видео видно, что он облизывает тушу косули, обнюхивает её и только потом начинает перетаскивать. То есть зверь не стрессирован тем, что мы его спугнули: он спокойно вернулся на то же место, вальяжно, не торопясь, берёт косулю и уносит в другую сторону.

— Помогают ли фотоловушки в научной работе?

— Фотоловушка даёт совершенно потрясающие возможности исследователям. Для изучения поведения животных в дикой природе сложно представить что-то более удобное.

Например, при установке на логове, где находится самка с котятами, можно изучать родительское поведение, взаимоотношения с котятами, суточную активность животных. Фотоловушки дают огромный простор для получения прямой информации из дикой природы.

Если мы изучаем поведение в вольере, есть очень много факторов, которые будут на него влиять, оно может сильно отличаться от поведения животного в дикой природе. Фотоловушка даёт нам возможность заглянуть в жизнь дикого животного непосредственно в его среде обитания.

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