На Кавказе выпустят в дикую природу пять переднеазиатских леопардов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Три самки переднеазиатского леопарда (Олимпия, Багира и Волна) и два самца (Артек и Эльбрус) сейчас готовятся к выпуску в дикую природу на Кавказе, рассказали РИА Новости в Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Ранее сообщалось, что выращенная в сочинском питомнике и выпущенная в горы Кавказа самка переднеазиатского леопарда Виктория погибла, предположительно, после неудачной охоты на крупного зверя. В связи со случившимся глава Минприроды Сергей Донской поручил Центру восстановления леопарда на Кавказе активизировать подготовку животных, в том числе трех самок, также выращенных в центре, к выпуску летом 2018 года. Этот шаг позволит создать все предпосылки для успешной реализации программы в ближайшем будущем, считают в министерстве.

"Сейчас в центре к выпуску готовятся три самки (Олимпия, Багира и Волна) и два самца (Артек и Эльбрус). Животные родились и были выращены в нашем Центре, сейчас им около полутора лет. В возрасте двух лет их планируется выпустить. Все они пройдут интенсивную подготовку, после чего будет создана комиссия, которая оценит каждого леопарда и примет решение, кто из них готов к выпуску", — сообщил собеседник агентства.

На данный момент в Центре восстановления леопарда на Кавказе обитают 12 переднеазиатских леопардов. В 2018 году на волю планируется выпустить пять особей, добавил представитель Центра.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Переднеазиатский подвид леопарда ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии, однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. В настоящее время на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается, он занесен в Красную книгу как вымирающий.