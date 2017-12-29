Снежно-кошачьи дела: как Год экологии прошел у ирбисов

Первые новости 2017 года о снежном барсе поступили из Сайлюгемского национального парка в конце мая. В Республике Алтай в объективы фотоловушек попали самка ирбиса с двумя котятами. Эти особи были замечены на территории нацпарка впервые.

Начало лета порадовало новым событием: в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка впервые родились снежные барсы. А благодаря тому, что в конце лета на плато Укок на стыке границ Казахстана, Монголии и России были установлены фотоловушки, ожидания специалистов встретить там ирбисов оправдались: уже в ноябре камеры зафиксировали самку ирбиса с двумя котятами.

Тогда же, в конце августа, в столице Киргизии произошло важное международное событие — крупный форум по сохранению снежного барса и его экосистемы. Мероприятие проводилось при участии представителей правительств и природоохранных организаций 12 государств ареала снежного барса — Афганистана, Бутана, Китая, Индии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В результате была принята декларация о сохранении снежных барсов и увеличении их популяции в ареалах.

Ключевым событием 2017 года стала новость о том, что снежный барс исключен из списка вымирающих видов. 14 сентября Международный союз охраны природы (МСОП) объявил, что этот краснокнижный зверь получил статус уязвимого вида и исключен из списка вымирающих видов. Тем не менее барс все еще находится под угрозой вымирания, его численность снижается, но уже не на том уровне, что раньше.

Осенью Россия и Монголия обсудили меры защиты снежного барса. На заседании смешанной российско-монгольской комиссии по вопросам охраны окружающей среды в Улан-Баторе в октябре сторонами было принято решение о разработке совместной программы мониторинга трансграничных группировок ирбиса и занесении всех данных о замеченных барсах в информационную систему "Ирбис".

В ноябре прибавление в кошачьей семье появилось и в Республике Алтай: в фотоловушки национального парка "Сайлюгемский" попали три котенка снежного барса. Это знаменательное событие в восстановлении численности ирбиса на Алтае. По итогам конкурса им были даны клички Сай, Люк и Гема. Их мама получила имя Белуха.

В начале зимы Россия обменялась с Китаем опытом сохранения ирбиса. На международном симпозиуме по трансграничному взаимодействию в целях сохранения и рационального использования дикой природы на трансграничных территориях России, Китая и Монголии речь шла о создании новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). По мнению специалистов, оптимальным решением может стать создание буферной зоны Алтайского заповедника на хребте Чихачева — международной ООПТ, что позволит более эффективно реализовывать природоохранные проекты и проводить совместные научные исследования.

В заключение года, накануне зимних учетов, 40 снежных барсов Алтая, Тывы и Бурятии получили паспорта. Это стало возможным благодаря введению в прошлом году единой базы данных "Ирбис" — программы, позволяющей идентифицировать снежных барсов из трансграничных группировок, проводить корректный мониторинг и исключить повторный учет животных.

В текущем году активно обсуждалась возможность создания межрегионального центра реинтродукции, реабилитации и разведения снежного барса в Республике Татарстан. Предполагается, что котят ирбисов будут выращивать в центре до восьмимесячного возраста, а затем выпускать в Саяно-Шушенский заповедник в Красноярском крае. Соглашение о взаимодействии между двумя регионами было подписано в апреле, а строительство центра назначено на 2018 год.

Сейчас в России насчитывается всего 46-50 особей ирбиса: 30 — в Республике Алтай, восемь-девять — в Тыве, остальные — в Бурятии.

Ольга Дадыкина специально для проекта "Год экологии"