Дальневосточные леопарды победили в конкурсе "Фотоловушка-2017"

Дальневосточные леопарды выиграли сразу две номинации на третьем национальном конкурсе "Фотоловушка-2017", сообщает АНО "Дальневосточные леопарды".

Кадр с Королевой Борте и ее котенком был сделан на территории нацпарка "Земля леопарда" осенью 2016 года и принес победу в номинации "Фото леопарда, набравшее наибольшее количество голосов (лучшее фото леопарда)". Видео Бэри с котятами, сделанное в одной из пещер заповедника "Кедровая Падь", победило в номинации "Кошачьи".

"То, что фотографии, сделанные на "Земле леопарда", входят в число победителей конкурса, говорит о профессионализме сотрудников нацпарка, работающих с фотоловушками. Это кропотливый труд, ведь нужно не только догадаться, где леопард пройдёт, но ещё и самому туда слазить, а это не всем под силу", — сказала генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало.

Третий национальный конкурс "Фотоловушка-2017" проходил с 10 мая по 25 декабря 2017 года. Награждение победителей состоится 26 января 2018 года в рамках церемонии открытия пятого общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Москве.

Победителем конкурса прошлого года стал снимок леопарда Тайфуна, а в 2015 году награды удостоился кадр с дальневосточным леопардом Охотском.