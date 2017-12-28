Дальневосточный леопард снова вышел к людям

В Приморье зафиксирован второй за неделю случай встречи пятнистого хищника с человеком: животное вышло на автомобильную трассу недалеко от поселка Славянка в Хасанском районе. Очевидцу удалось снять на видео редкую кошку, сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

В ролике видно, как зверь осторожно пытается перейти трассу. Водитель остановил автомобиль и уступил хищнику дорогу. После небольшого промедления леопард спокойно пересек проезжую часть.

"Мы с товарищем увидели животное издалека — сначала подумали, что это лиса пытается перебежать дорогу. Однако затем мы поняли, что это дальневосточный леопард! Оказавшись в свете фар, леопард стал прикрывать глаза от яркого света, поэтому я сразу же переключил дальний свет на ближний. Мы были в восторге — большая удача встретить такую редкую дикую кошку", — приводятся в сообщении слова автора видео Александра Зайцева.

Как отмечают специалисты, леопарды всегда стараются избегать встреч с человеком, однако по отношению к транспорту эти хищники ведут себя менее осторожно, особенно в ночное время.

"С ростом популяции леопарды, как и другие животные, часто пересекают дороги, и, естественно, для них это стрессовая ситуация. Из-за внезапного появления яркого света фар леопард мог не сразу понять, что находится в потенциальной опасности. В этом районе распространены редколесья и кустарники, здесь очень много косуль и зайцев — на них леопард может благополучно охотиться", — подчеркнула директор ФГБУ "Земля леопарда" Татьяна Барановская.

Пока сотрудникам нацпарка не удалось идентифицировать встреченную людьми особь, однако вряд ли это тот же самый леопард, что ранее выходил к дороге в другой части района. Специалисты "Земли леопарда" отправятся на место встречи с редкой кошкой для поиска следов, которые хищник мог оставить у дороги, чтобы узнать больше о зафиксированном звере.