40 снежных барсов получили паспорта

В паспорте каждой особи содержатся кадры с фотоловушек, а также информация о геолокации и макеты карт местности, которые заносятся в единую базу данных "Ирбис".
"Данные с автоматических регистраторов, которые используются с 2010 года, вносятся в единую систему. Работа по архивации информации началась в 2016 году. Разрозненные данные экспертов из разных регионов постепенно пополняют единую базу", – отметил старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов.
На данный момент модуль автоматически распознает животное, уже зарегистрированное в базе данных, или указывает, что это новый ирбис.