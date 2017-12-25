40 снежных барсов получили паспорта, занесенные в единую базу данных "Ирбис", сообщает пресс-служба национального парка "Сайлюгемский".

В паспорте каждой особи содержатся кадры с фотоловушек, а также информация о геолокации и макеты карт местности, которые заносятся в единую базу данных "Ирбис".

Прошлая версия программы оказалась технически сложной для использования, поэтому активный процесс пополнения базы начался после модификации.

"Данные с автоматических регистраторов, которые используются с 2010 года, вносятся в единую систему. Работа по архивации информации началась в 2016 году. Разрозненные данные экспертов из разных регионов постепенно пополняют единую базу", – отметил старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов.

На данный момент модуль автоматически распознает животное, уже зарегистрированное в базе данных, или указывает, что это новый ирбис.