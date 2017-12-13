Дальневосточный леопард появился на новом тематическом поезде метро

Изображение дальневосточного леопарда появилось на "Дальневосточном экспрессе" – новом тематическом поезде московского метро. Запуск состава на Таганско-Краснопресненской линии приурочен к Дням Дальнего Востока в Москве, которые проходят с 8 по 16 декабря, сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

Каждый из восьми вагонов поезда посвящен одному из регионов — Приморскому краю, Амурской области, Камчатскому краю, Магаданской области, Сахалинской области, Чукотскому автономному округу, Якутии, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. В вагонах размещена информация о традиционной кухне, экономическом развитии и туристических местах Дальнего Востока.

Снаружи поезд оформлен самыми узнаваемыми символами того или иного региона. Вагон Приморского края украшен изображением дальневосточного леопарда и других представителей таежной фауны. Москвичи также могут полюбоваться фотографиями достопримечательностей Владивостока — знаменитых мостов и бухты Золотой Рог.

"Дальневосточный экспресс" будет курсировать по Таганско-Краснопресненской линии в течение двух месяцев. Это не первый поезд московского метро, в котором появились пятнистые кошки: в сентябре 2015 года на Люблинско-Дмитровской линии был запущен "Полосатый экспресс", целиком посвященный дальневосточным леопардам и амурским тиграм. В настоящее время второй состав "кошачьего" поезда курсирует по Серпуховско-Тимирязевской ветке. Кроме того, изображения леопарда и информацию о нем можно найти в "таежном" вагоне тематического поезда "Зеленое метро" на Кольцевой линии.