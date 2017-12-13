Дальневосточный леопард появился на новом тематическом поезде метро

Снаружи поезд оформлен самыми узнаваемыми символами того или иного региона. Вагон Приморского края украшен изображением дальневосточного леопарда и других представителей таежной фауны. Москвичи также могут полюбоваться фотографиями достопримечательностей Владивостока — знаменитых мостов и бухты Золотой Рог.
"Дальневосточный экспресс" будет курсировать по Таганско-Краснопресненской линии в течение двух месяцев. Это не первый поезд московского метро, в котором появились пятнистые кошки: в сентябре 2015 года на Люблинско-Дмитровской линии был запущен "Полосатый экспресс", целиком посвященный дальневосточным леопардам и амурским тиграм. В настоящее время второй состав "кошачьего" поезда курсирует по Серпуховско-Тимирязевской ветке. Кроме того, изображения леопарда и информацию о нем можно найти в "таежном" вагоне тематического поезда "Зеленое метро" на Кольцевой линии.