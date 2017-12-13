Воспитанницы пансиона Минобороны дали имя дальневосточному леопарду

Имя Катюша получила самка дальневосточного леопарда под номером Leo 55F. Так леопардессу назвали ее хранители – ученицы московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ". Об этом сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

Сертификат хранителя воспитанницам вручил советник министра природных ресурсов и экологии Дмитрий Беланович на первой Всероссийской школьной секции в рамках второй международной выставки-форума "Экотех" и V Всероссийского съезда по охране окружающей среды 11 декабря.

Право назвать редкую кошку воспитанницы получили в качестве благодарности от АНО "Дальневосточные леопарды". Девочки принимали активное участие в мероприятиях Года экологии: участвовали в просветительской деятельности на базе экоцентров Москвы и природных заказников России, во всероссийских акциях по уборке, готовили социальные ролики и выставки на тему экологии. Они также создали мягкие и керамические игрушки и украшения для благотворительного аукциона в поддержку редких животных Дальнего Востока в рамках III Восточного экономического форума. Часть вырученных на аукционе средств была направлена на сохранение и увеличение популяции дальневосточного леопарда.

К выбору имени пятнистой подопечной девочки подошли серьезно. Во-первых, они отметили ассоциацию с реактивными пусковыми установками "Катюша", первая батарея которых в годы Великой Отечественной войны формировалась на территории, где сейчас расположен пансион. Во-вторых, подсчитали, что имя Катя — одно из самых распространенных в пансионе: так зовут каждую десятую воспитанницу. И наконец, по мнению девочек, это имя подходит редкой кошке, так как созвучно ласковому обращению "котенок".