Экологи: на территории ЕАО обитают 11 амурских тигров

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. 11 тигров постоянно обитают на территории Еврейской автономной области, из них пятеро рождены от ранее спасенных и возвращенных в природу хищников, сообщает центр "Амурский тигр". До этого было известно лишь о девяти диких кошках.
Кроме того, установлено, что несколько тигров периодически заходят в ЕАО с территории Хабаровского края.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Приблизительная численность амурских тигров в России — около 550 особей.