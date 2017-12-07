Экологи: на территории ЕАО обитают 11 амурских тигров

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. 11 тигров постоянно обитают на территории Еврейской автономной области, из них пятеро рождены от ранее спасенных и возвращенных в природу хищников, сообщает центр "Амурский тигр". До этого было известно лишь о девяти диких кошках.

"Если в 2013 году по данным учета был зафиксирован всего один тигр, на территории заповедника "Бастак", то в 2017 году численность выросла до 11 особей. Из них четверо — это тигры, выпущенные на территории области после реабилитации, а еще пятеро — потомство реабилитированных тигров. Это практически 2% от всей дикой популяции. На наш взгляд, это очень хороший результат, который показывает эффективность комплексного подхода к охране и восстановлению численности редких видов", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора МРОО "Центр "Тигр" Виктора Кузьменко.

Кроме того, установлено, что несколько тигров периодически заходят в ЕАО с территории Хабаровского края.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Приблизительная численность амурских тигров в России — около 550 особей.