Рысь могут занести в Красную книгу Красноярского края

На заседании комиссии правительства Красноярского края по вопросам охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих в регионе, было принято решение о проведении оценки необходимости включения в Красную книгу края рыси, сообщается на сайте "Заповедная Россия".

С этим предложением выступили сотрудники заповедника "Столбы", на территории которого проживает несколько особей. Для оценки популяции животных по территории были расставлены фотоловушки. © Максим Кадочников, Минприроды РФ Государственный природный заповедник «Столбы»