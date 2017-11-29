В нацпарке "Земля леопарда" стартовал новый этап фотомониторинга

Специалисты национального парка "Земля леопарда" приступили к новому этапу фотомониторинга для учета численности зверей, в том числе амурских тигров и дальневосточных леопардов, обитающих на заповедной территории. Об этом сообщает сайт программы "Амурский тигр".

В ходе исследования в нацпарке установят более 350 автоматических камер, которые будут работать одновременно в течение трех месяцев. Площадь фотомониторинга составит 360 тысяч гектаров. Итоги работы позволят проследить динамику численности тигров и леопардов, определить границы их обитания, получить новые данные об их образе жизни и взаимоотношениях между отдельными особями.

Масштабный фотомониторинг ведется в национальном парке с 2013 года.