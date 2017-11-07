В Северной Осетии во второй раз зафиксировали переднеазиатского леопарда

Редкий переднеазиатский леопард второй раз за год попал в объектив камер видеонаблюдения Головной Зарамагской ГЭС, сообщает пресс-служба североосетинского филиала "Русгидро". Этот вид с 1950-х годов считался исчезнувшим на территории Северного Кавказа.

На видео хищник перемещается по горному склону в непосредственной близости от гидротехнических сооружений. По информации пресс-службы компании, леопард — чрезвычайно осторожный зверь, который, как правило, обитает исключительно в малонаселенных районах с ненарушенной природной средой.

Как отмечают специалисты, животное воспринимает Зарамагский гидроузел как природный объект и поэтому неоднократно появлялся вблизи сооружений гидроэлектростанции. Кроме того, к водохранилищу спускаются горные козлы и серны, которые составляют кормовую базу хищника.

"Документально подтвержденные встречи с леопардами крайне важны и имеют высокую научную ценность. Они являются фактической основой для актуализации программы восстановления переднеазиатских леопардов на Кавказе. Мы много лет накапливаем и анализируем все существующие документированные данные о встречах с этими редкими животными", — приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника ИПЭЭ РАН Анны Ячменниковой.

В мае 2017 года камеры ГЭС также зафиксировали взрослую особь переднеазиатского леопарда. Тогда ученые предположили, что это мигрирующая особь из Ирана, зашедшая на территорию России. Однако теперь специалисты уверены, что леопарды рассматривают Северную Осетию в качестве своего места обитания.