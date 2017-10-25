В Приморье установят камеры для отслеживания миграции леопардов

"Цель исследования — определить места и периодичность переходов животных через автомобильную дорогу. Главное шоссе региона является основным препятствием для расселения растущей популяции леопарда на восток. Ученые уже приступили к развертыванию сети фотоловушек. Получение первых результатов исследования ожидается весной 2018 года", — говорится в сообщении АНО "Дальневосточные леопарды".
Специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) установят 100 автоматических камер, места для которых ученые определили заранее.
Основная часть ареала дальневосточного леопарда находится к западу от трассы, в национальном парке "Земля леопарда". По словам ученых, численность редких кошек на заповедной территории приближается к пределу, поэтому они возвращаются туда, где их не видели десятилетиями.
Сегодня в историческом ареале пятнистых хищников расположены и другие охраняемые территории — Уссурийский и Лазовский заповедники. Но вернуться туда самостоятельно звери пока не могут из-за большого количества препятствий. Предполагается, что помочь леопардам смогут экодуки — специальные зеленые переходы над шоссе.