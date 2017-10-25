В Приморье установят камеры для отслеживания миграции леопардов

В лесах вдоль федеральной трассы между Владивостоком и Уссурийском появится сеть автоматических камер для исследования миграции дальневосточных леопардов. Все устройства защищены антивандальными чехлами из жесткого металла, а их исправность периодически будут проверять сотрудники нацпарка "Земля леопарда" и их коллеги из Уссурийского заповедника.

"Цель исследования — определить места и периодичность переходов животных через автомобильную дорогу. Главное шоссе региона является основным препятствием для расселения растущей популяции леопарда на восток. Ученые уже приступили к развертыванию сети фотоловушек. Получение первых результатов исследования ожидается весной 2018 года", — говорится в сообщении АНО "Дальневосточные леопарды".

Специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) установят 100 автоматических камер, места для которых ученые определили заранее.

"Только длительное и комплексное исследование способно достоверно подтвердить факты переходов животных через дорогу. В случае обнаружения леопардов к востоку от шоссе возможно создание здесь специального зеленого коридора, который позволит обезопасить пути миграции", — подчеркнул заместитель директора ИПЭЭ РАН, член научно-технического совета "Земли леопарда" Сергей Найденко.

Основная часть ареала дальневосточного леопарда находится к западу от трассы, в национальном парке "Земля леопарда". По словам ученых, численность редких кошек на заповедной территории приближается к пределу, поэтому они возвращаются туда, где их не видели десятилетиями.

Сегодня в историческом ареале пятнистых хищников расположены и другие охраняемые территории — Уссурийский и Лазовский заповедники. Но вернуться туда самостоятельно звери пока не могут из-за большого количества препятствий. Предполагается, что помочь леопардам смогут экодуки — специальные зеленые переходы над шоссе.