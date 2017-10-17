В Республике Алтай прошел праздник снежного барса

Фестиваль "Земля снежного барса" проводился в 64 населенных пунктах, в его рамках прошло более 50 мероприятий и мастер-классов, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

"Республика Алтай действительно земля снежного барса. Здесь обитает самая крупная популяция ирбиса в России. Задача фестиваля — привлечь внимание к сохранению этого редкого вида", — заявил министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Александр Алисов.

Он также отметил, что количество участников фестиваля увеличивается с каждым годом.

В рамках фестиваля прошел конкурс — в оргкомитет республиканского этапа поступило 173 работы в пяти номинациях: "Лучший рисунок", "Лучший сувенир", "Поздравительная открытка", "Сказка" и "Экологический кодекс жителей Земли" (новая номинация).

Перед тем как огласить имена победителей, для участников провели мастер-классы по изготовлению открыток своими руками, работе с природными материалами, росписи бумажных тарелок, платков оттисками лапок. Каждый ребенок получил сувенир с ирбисом, а панно с изображением снежного барса, сделанным отпечатками сотен рук, стало коллективным шедевром.

Победителями и призерами в трех возрастных категориях стало более 50 участников.