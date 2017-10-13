В Приморье привезут самку леопарда из Украины

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Самку леопарда из Украины привезут в Приморский сафари-парк для участия в программе размножения дальневосточных леопардов, сообщает пресс-служба парка.

"Мы очень долго согласовывали привоз самки леопарда из Украины из зоопарка города Николаева. Полтора года!",- говорится в сообщении.

В настоящее время самка леопарда Рона находится в московском аэропорту Внуково. Таможенные процедуры завершены. Леопард чувствует себя хорошо.

В аэропорт Владивостока Рона прилетает 14 октября в 10 утра по владивостокскому времени.