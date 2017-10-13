Минприроды РФ подписало меморандум о сохранении переднеазиатского леопарда

Министерство природных ресурсов и экологии России подписало меморандум о взаимопонимании по восстановлению переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе, сообщается на официальном сайте Года экологии.

Документ также подписали представители Европейской ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA) и комиссии по выживанию видов Международного союза охраны природы (IUCN SSC).

Меморандум позволит перейти на качественно новый уровень международного сотрудничества, а также станет первым практическим шагом по созданию в ближайшие 10-15 лет северного ядра популяции леопарда в Российской Федерации, которое вместе с существующим южным в Иране обеспечит устойчивое существование переднеазиатского леопарда не только на территории российского Кавказа, но и в странах Закавказья.