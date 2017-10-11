Число амурских тигров в ЕАО может вырасти втрое

В течение 10 лет численность амурских тигров на территории Еврейской автономной области может возрасти до 30 особей. Сообщение об этом появилось в среду на сайте дальневосточного филиала АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

"В настоящее время на территории области группировка тигров составляет не менее девяти особей. Из них как минимум три тигра рождены от ранее выпущенных хищников. Механизм естественного воспроизводства популяции тигров в ЕАО запущен, и появление потомства это подтверждает. Мы ждем, что в ближайшие 10 лет численность тигров будет составлять не менее 30 особей", — приводятся в сообщении слова начальника управления по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО Алексея Феоктистова.

По его словам, пять лет назад на территории области обитал только один тигр. Сейчас в фотоловушки попадают также и тигры, которые заходят из других регионов. На этих хищниках нет специальных ошейников, и их различают по полоскам на шкуре.

В последние годы в ЕАО после реабилитации были выпущены несколько тигров. Все они попали к людям еще тигрятами в истощенном состоянии. Их выхаживали в центре реабилитации, учили охотиться. Так, тигрицу Филиппу, спасенную от собак в 2015 году, весной 2017 года выпустили на волю в заказнике "Дичун", она успешно адаптируется к жизни в тайге.

Тигры Боря и Светлая находились вместе в центре реабилитации. Светлую выпустили в 2014 году в заказнике "Журавлиный" в ЕАО, а Борю — в Амурской области. Спустя почти 1,5 года Боря преодолел сотни километров и добрался до "Журавлиного", чтобы вновь в декабре 2015 года встретить Светлую. Весной 2017 года экологи сообщали о рождении у них потомства.

В начале 2013 года тигрицу Золушку, прошедшую реабилитацию, выпустили в заповедник "Бастак" в ЕАО, где уже обитал одинокий самец Заветный. Тигры создали пару, и в 2015 года экологи сообщили о появлении у них двух тигрят.