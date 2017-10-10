Дальневосточного леопарда назвали в честь судна "Маньчжур"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Молодого самца дальневосточного леопарда под номером Leo 76M назвали в честь легендарного судна "Маньчжур", сообщила пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

Имя животному дали сотрудники российской судоходной компании ПАО "Современный коммерческий флот", которые являются хранителями леопарда.

"Выбор коллектива компании пал на имя Маньчжур. Для Дальнего Востока это слово обозначает не только представителя одного из местных народов, но едва ли ни в первую очередь — транспортное судно, с которого был высажен отряд, основавший порт Владивосток в 1860 году", — говорится в сообщении.

По словам сотрудников нацпарка, леопард не боится камер и попадает в объективы фотоловушек почти каждый сезон начиная с 2014 года.