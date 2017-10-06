В Приморье фотоловушки зафиксировали самку леопарда с котенком

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт — РИА Новости. Самку леопарда Королеву Борту, хранителем которой стал Стивен Сигал, зафиксировали фотоловушки в сопровождении котенка, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

"Автоматические фотоловушки национального парка "Земля леопарда" зафиксировали самку дальневосточного леопарда Leo 16F Королеву Борту в сопровождении котенка. Таким образом выяснилось, что самка, получившая имя от голливудского актера Стивена Сигала, стала матерью уже во второй раз", — говорится в сообщении.

На серии снимков самка леопарда весело играет с котенком, а затем пара проходит перед камерой, при этом малыш прижимается к матери. Ученые не исключают, что этот котенок — не единственный детеныш Борты из последнего выводка. В момент съемки другие котята могли играть за пределами фокуса камеры.

По словам заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Ирины Масловой, котята дальневосточного леопарда ходят с матерью до возраста 13-14 месяцев.

Американский актер, режиссер и продюсер Сигал стал хранителем молодой самки леопарда Leo 16F в сентябре 2015 года во время визита на Восточный экономический форум во Владивосток. Актер назвал хищницу Королевой Бортой в честь первой жены Чингисхана, которая помимо прочего была известна тем, что имела девять детей. Спустя несколько месяцев самка леопарда была замечена сразу с тремя котятами.