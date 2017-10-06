Дикие кошки России
В Приморье фотоловушки зафиксировали самку леопарда с котенком
© пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»
12:1706.10.2017
(обновлено: 12:21 06.10.2017)
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В Приморье фотоловушки зафиксировали самку леопарда с котенком

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт — РИА Новости. Самку леопарда Королеву Борту, хранителем которой стал Стивен Сигал, зафиксировали фотоловушки в сопровождении котенка, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

"Автоматические фотоловушки национального парка "Земля леопарда" зафиксировали самку дальневосточного леопарда Leo 16F Королеву Борту в сопровождении котенка. Таким образом выяснилось, что самка, получившая имя от голливудского актера Стивена Сигала, стала матерью уже во второй раз", — говорится в сообщении.

Хребет Абрикосовый
© Минприроды РФ. А. Хитров
Национальный парк "Земля леопарда"
На серии снимков самка леопарда весело играет с котенком, а затем пара проходит перед камерой, при этом малыш прижимается к матери. Ученые не исключают, что этот котенок — не единственный детеныш Борты из последнего выводка. В момент съемки другие котята могли играть за пределами фокуса камеры.

По словам заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Ирины Масловой, котята дальневосточного леопарда ходят с матерью до возраста 13-14 месяцев.

Американский актер, режиссер и продюсер Сигал стал хранителем молодой самки леопарда Leo 16F в сентябре 2015 года во время визита на Восточный экономический форум во Владивосток. Актер назвал хищницу Королевой Бортой в честь первой жены Чингисхана, которая помимо прочего была известна тем, что имела девять детей. Спустя несколько месяцев самка леопарда была замечена сразу с тремя котятами.

Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПятнистый окрас у каждого хищника уникален подобно отпечаткам пальцев у человека — по нему ученые отличают этих кошек друг от друга.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Пятнистый окрас у каждого хищника уникален подобно отпечаткам пальцев у человека — по нему ученые отличают этих кошек друг от друга.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПестрый (или камуфляжный) узор покрывает все тело леопарда, на голове и лапах — пятна единичные, а на боках, спине и хвосте они образуют кольца, так называемые розетки.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Пестрый (или камуфляжный) узор покрывает все тело леопарда, на голове и лапах — пятна единичные, а на боках, спине и хвосте они образуют кольца, так называемые розетки.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковИсторически леопарды также жили на Корейском полуострове, в восточных провинциях Китая и южной части Сихотэ-Алиня (Приморский край).Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Исторически леопарды также жили на Корейском полуострове, в восточных провинциях Китая и южной части Сихотэ-Алиня (Приморский край).
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЭти кошки предпочитают жить в одиночестве. У каждого леопарда есть своя территория, по которой хищник регулярно перемещается, чтобы оставить свои метки.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Эти кошки предпочитают жить в одиночестве. У каждого леопарда есть своя территория, по которой хищник регулярно перемещается, чтобы оставить свои метки.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗаботу о сохранении леопарда проявляют как в России, так и за ее пределами.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Заботу о сохранении леопарда проявляют как в России, так и за ее пределами.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ настоящее время эти кошки являются самым редким подвидом леопарда: около 80 особей обитает в дикой природе и более 200 хищников в зоопарках во всем мире.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В настоящее время эти кошки являются самым редким подвидом леопарда: около 80 особей обитает в дикой природе и более 200 хищников в зоопарках во всем мире.
© РИА Новости / Виталий АньковМестность, в которой обитают дикие кошки, диктует свои условия: леса и гористый рельеф Дальнего Востока вынуждают леопарда быть очень подвижным и ловким.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Местность, в которой обитают дикие кошки, диктует свои условия: леса и гористый рельеф Дальнего Востока вынуждают леопарда быть очень подвижным и ловким.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковДальневосточный леопард включен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в приложение I к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Дальневосточный леопард включен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в приложение I к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
© РИА Новости / Виталий АньковОт своих южных собратьев дальневосточные леопарды отличаются лишь более густым мехом, так как им приходится сталкиваться с более суровыми погодными условиями.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
От своих южных собратьев дальневосточные леопарды отличаются лишь более густым мехом, так как им приходится сталкиваться с более суровыми погодными условиями.
© РИА Новости / Виталий АньковАреал этих хищников находится на юго-западе Приморского края и на границе России с Китаем.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Ареал этих хищников находится на юго-западе Приморского края и на границе России с Китаем.
© РИА Новости / Виталий АньковДальневосточные леопарды весьма миролюбивы, и за всю историю не было зафиксировано ни одного случая нападения хищника на человека.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Дальневосточные леопарды весьма миролюбивы, и за всю историю не было зафиксировано ни одного случая нападения хищника на человека.
© РИА Новости / Виталий АньковТерритории с пересеченным рельефом, сопки с крутыми каменистыми склонами — их родная стихия, поэтому этих кошек можно считать прирожденными скалолазами.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Территории с пересеченным рельефом, сопки с крутыми каменистыми склонами — их родная стихия, поэтому этих кошек можно считать прирожденными скалолазами.
© РИА Новости / Владимир АстапковичОснову его рациона составляют копытные — сибирская косуля и пятнистый олень, но иногда леопард может полакомиться и мелкими зверями, вроде енотовидной собаки, барсука или зайца.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Основу его рациона составляют копытные — сибирская косуля и пятнистый олень, но иногда леопард может полакомиться и мелкими зверями, вроде енотовидной собаки, барсука или зайца.
© РИА Новости / Виталий АньковПятнистый хищник может прыгнуть на высоту не меньше 5 метров, чтобы затащить на дерево свою добычу, вес которой может превышать его собственный в два раза.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Пятнистый хищник может прыгнуть на высоту не меньше 5 метров, чтобы затащить на дерево свою добычу, вес которой может превышать его собственный в два раза.
© РИА Новости / Виталий АньковВосстановление популяции дальневосточного леопарда в России началось в 2011 году, тогда была создана АНО "Дальневосточные леопарды", наблюдательный совет которой возглавляет Сергей Иванов.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Восстановление популяции дальневосточного леопарда в России началось в 2011 году, тогда была создана АНО "Дальневосточные леопарды", наблюдательный совет которой возглавляет Сергей Иванов.
© РИА Новости / Виталий АньковОхота на леопарда запрещена с 1956 года.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Охота на леопарда запрещена с 1956 года.
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