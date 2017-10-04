Дальневосточные леопарды получили новые территории

Два участка земли в Приморском крае общей площадью 12 тыс. га были переданы в дар АНО "Дальневосточные леопарды" крупным землепользователем.

Торжественное подписание договора пожертвования земель состоялось 24 августа, сообщает официальный сайт АНО "Дальневосточные леопарды".

Один участок расположен у границы национального парка "Земля леопарда", другой соседствует с Дальневосточным морским биосферным государственным природным заповедником.

"На сегодняшний момент наблюдательным советом АНО "Дальневосточные леопарды" под руководством Сергея Борисовича Иванова принято решение сделать там большой экологический кластер для научных исследований и экопросвещения", — сообщила генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало.

По ее словам, к реализации столь амбициозного проекта привлечен Международный фонд защиты животных (IFAW). Кроме того, на новой территории планируется обустройство туристических объектов.