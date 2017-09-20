Впервые за долгое время в заповеднике “Столбы” зафиксирован выводок рысей

В заповеднике "Столбы" фотоловушки зафиксировали самку рыси с котятами. Популяция этих кошачьих под особым контролем — в настоящий момент на территории насчитывается всего шесть особей, сообщает пресс-служба заповедника.

Последний раз выводок рысей был отмечен зимой 2014-2015 года. И вот большая удача: камера запечатлела самку с двумя котятами возрастом около четырех месяцев.

В этот период детеныши полностью зависят от матери. Она обучает их выживать в дикой природе, а для этого большое значение имеют навыки охоты. Такой опыт дает возможность молодым особям развиваться.