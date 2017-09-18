Минприроды продолжит программу охраны ирбиса

О том, что решение Международного союза охраны природы об исключении снежного барса из списка вымирающих видов не повлияет на политику охраны этого животного в России, глава Минприроды Сергей Донской сообщил на своей странице в Facebook.

"Барс — один из главных приоритетов в охране биоразнообразия в России, его численность в стране по-прежнему вызывает опасения, и мы продолжим реализацию стратегии по сохранению этого вида теми же темпами", — написал в своем аккаунте Донской.

Глава ведомства также добавил, что в правительстве рассчитывают стабилизировать численность вида до 150 особей к 2030 году.