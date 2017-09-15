На "Земле леопарда" откроется центр по сохранению и изучению редких кошек

20 сентября в Хасанском районе Приморского края откроется комплекс центральной усадьбы ФГБУ "Земля леопарда".

В него войдет крупнейший в мире центр по сохранению и изучению дальневосточных леопардов, а также штаб оперативного реагирования, гараж с автопарком, служебный и гостиничный жилой корпус, музей, большой зал переговоров, помещения для лекций и семинаров, сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

"Усадьба станет дискуссионной и диалоговой площадкой для представителей власти, ученых, экологов. Она также может быть и своеобразным культурным центром для местных жителей, который способен стать толчком к развитию экологического туризма в Хасанском районе", — отметила Татьяна Барановская, директор ФГБУ "Земля леопарда".

Комплекс находится на окраине села Барабаш, на участке площадью 5 гектаров. Отмечается, что при его строительстве использовались экологически чистые материалы.

20 сентября также будут открыты все новые здания учреждения, музейная экспозиция и выставка спецтехники.