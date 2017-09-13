В Уссурийске отметят День тигра

24 сентября День тигра впервые отметят в Уссурийске. Как сообщает официальный сайт программы "Амурский тигр", праздник отмечается в Приморье с 2000 года и является визитной карточкой края, однако ранее его проводили только во Владивостоке. Теперь мероприятие получило общероссийский и международный статус.

В программе праздника запланированы карнавальное шествие, танцевальный фестиваль, конкурсы экокостюмов, рисунков и декоративно-прикладного творчества, различные мастер-классы, квесты и музыкальный концерт.

Мероприятие проводится с целью обратить внимание общества на проблему и необходимость защиты и сохранения такого редкого представителя семейства кошачьих, как амурский тигр.