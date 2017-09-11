Совет Федерации поблагодарил "Землю леопарда" за сохранение природы

"Земля леопарда" получила благодарственное письмо от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко за достижение высоких результатов в деле сохранения дальневосточного леопарда, сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

Почетный документ коллективу национального парка вручила сенатор от Приморья Людмила Талабаева на 23-й конференции мэров городов бассейна Японского моря в Славянке.

"В этом году исполнилось пять лет со дня образования "Земли леопарда". Пять лет коллектив национального парка решает важнейшую задачу по сохранению популяции дальневосточного леопарда, изучению уникальной природы юго-запада Приморского края и успешному развитию сотрудничества с международными природоохранными организациями", — сказала Людмила Талабаева.

Также она отметила, что в последние годы Дальний Восток переживает туристический бум. Самым популярным у иностранных туристов регионом является Приморье, где активно развивается экологический туризм в заповедниках и национальных парках.

С каждым годом все больше людей узнают о проблемах сохранения дальневосточного леопарда благодаря проводимой нацпарком работе по экологическому просвещению. В 2016 году общее количество участников мероприятий, акций и праздников, которые "Земля леопарда" организовывала или в которых принимала участие, достигло 11 тысяч человек.