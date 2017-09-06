Участники ВЭФ пробежали в защиту редких диких кошек Дальнего Востока

На острове Русский во Владивостоке прошел благотворительный забег, посвященный защите амурского тигра и дальневосточного леопарда. Мероприятие состоялось в рамках третьего Восточного экономического форума.

В забеге на дистанции 1 и 5 километров приняли участие все желающие поддержать редких диких кошек. Самую длинную дистанцию выбрал министр спорта РФ Павел Колобков, который присоединился к марафону, сообщает агентство "Р-Спорт".

"Дистанция непростая, есть перепады высот. Зато пробежал со своей комфортной скоростью, получил удовольствие и заряд бодрости. Если теперь все задумаются о сохранении тигра и леопарда, то от этого будет безусловная польза", — отметил он.

Собранные в ходе марафона средства будут направлены на сохранение краснокнижных хищников Дальнего Востока.

Восточный экономический форум проходит 6-7 сентября на базе Дальневосточного федерального университета. В рамках форума также проводится благотворительный аукцион в поддержку проектов по защите исчезающих и редких видов животных региона.