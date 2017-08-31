На Восточном экономическом форуме представят "Дом амурского тигра"

На третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6 и 7 сентября во Владивостоке, будет представлен "Дом амурского тигра". Как сообщает официальный сайт программы "Амурский тигр", в специальном павильоне гостям с помощью интерактивных устройств, фотографий и видеороликов представят экологические проекты, а также технику, которую сотрудники охотнадзора используют в своей работе.

Кроме того, в рамках ВЭФа запланированы экологическая сессия "Особо охраняемые природные территории — возможности для государства и бизнеса", благотворительный аукцион и забег в защиту тигра и дальневосточного леопарда. В мероприятиях примут участие помощник президента РФ — начальник контрольного управления президента РФ, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко, глава Минприроды Сергей Донской, вице-премьер Александр Хлопонин и другие.

Все вырученные средства будут направлены на природоохранные проекты центра "Амурский тигр" — обеспечение работы охотнадзора, резервного фонда кормов для копытных животных в ареале тигра и покупку фотоловушек.