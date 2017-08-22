Забег в защиту леопарда и тигра пройдёт в рамках ВЭФ

6 сентября на острове Русский состоится благотворительный забег в защиту дальневосточного леопарда и амурского тигра, сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды". Уже открыта регистрация для всех желающих.

Участники забега смогут попробовать свои силы на дистанциях 1 и 5 километров. На старте все бегуны получат фирменную экипировку, чип для индивидуального хронометража и персональный номер.

Мероприятие пройдет в рамках третьего Восточного экономического форума. Собранные в ходе марафона средства будут направлены на сохранение краснокнижных кошек Дальнего Востока.