В "Бастаке" проводятся российско-китайские исследования амурского тигра

На территории заповедника "Бастак" проходят совместные российско-китайские исследования потенциальных местообитаний амурского тигра.

В них принимают участие представители Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова РАН, Института комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения РАН и Института биологических ресурсов и экологии Академии наук провинции Хэйлунцзян (КНР), сообщается на официальном сайте программы "Амурский тигр".

В рамках работы специалисты также отметили уникальные методики моделирования мест обитания полосатого хищника на базе точечного распознавания космических снимков, которые используются в "Бастаке". Благодаря спутникам можно детально просмотреть заповедную территорию и составить достаточно точную карту растительности.

Кроме того, началось проведение полевых исследований в лесных ценозах заповедника. В рамках экспедиции ученые из китайской провинции Хэйлунцзян изучают среду обитания тигра и оценивают состояние его кормовой базы.

Подобные совместные исследования российские специалисты проводили с иностранными коллегами в 2014 году в Уссурийском заповеднике. Проект включал в себя изучение особых мест обитания амурского тигра на основе спутниковых снимков и снежного покрова как основного ограничивающего фактора в зимний период.