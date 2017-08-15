В "Бастаке" проводятся российско-китайские исследования амурского тигра

В рамках работы специалисты также отметили уникальные методики моделирования мест обитания полосатого хищника на базе точечного распознавания космических снимков, которые используются в "Бастаке". Благодаря спутникам можно детально просмотреть заповедную территорию и составить достаточно точную карту растительности.
Подобные совместные исследования российские специалисты проводили с иностранными коллегами в 2014 году в Уссурийском заповеднике. Проект включал в себя изучение особых мест обитания амурского тигра на основе спутниковых снимков и снежного покрова как основного ограничивающего фактора в зимний период.