Центр реабилитации тигров получил президентский грант

Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" получил почти 5 миллионов рублей по результатам первого в 2017 году конкурса президентских грантов, сообщает официальный сайт программы "Амурский тигр". Это самый большой грант среди выигранных некоммерческими организациями в Приморском крае.

Средства будут направлены на обеспечение деятельности центра. "Это обслуживание техники, покупка горюче-смазочных материалов, заработная плата, расходные материалы, ветпрепараты и так далее. Также часть средств пойдёт на обеспечение кормами тигров, находящихся в центре на реабилитации, и проведение мониторинга выпущенных хищников", — сообщил исполнительный директор центра Виктор Кузьменко.

Центр реабилитации тигров и других редких животных в посёлке Алексеевка был построен в 2011 году совместными усилиями сотрудников Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и Специализированной инспекции по охране редких видов животных и растений. С 2012 года центром были реабилитированы и возвращены в естественную среду обитания восемь амурских тигров.