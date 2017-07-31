Во Владивостоке нарисуют граффити с дальневосточным леопардом

На стене одного из домов во Владивостоке появится изображение редкого пятнистого хищника. Автором рисунка станет популярный художник Sonny, который будет работать в городе с 1 по 10 августа, сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

Граффити создаются в рамках международного арт-проекта "До костей" (To the bones), организованного художником совместно с Международным фондом защиты животных (IFAW) и призванного обратить внимание на проблему исчезновения и истребления редких видов животных.

"Важно, что художественное произведение, посвященное столь прекрасному и одновременно редчайшему зверю, будет привлекать внимание не только жителей столицы Приморья, но и многочисленных гостей города", ‒ заявил специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Проект Sonny начался в июне 2017 года. В крупных городах мира уже появились изображения животных, находящихся под защитой IFAW: лев и тигр — недалеко от Уолл-стрит в Нью-Йорке (США), медведь — в Торонто (Канада). Помимо дальневосточного леопарда в рамках проекта появятся граффити с гориллой в Лондоне (Великобритания) и слоном в Дели (Индия).