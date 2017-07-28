В Хабаровском крае увеличилась численность амурского тигра

Проблемы сохранения амурского тигра на Дальнем Востоке обсудили 28 июля на межведомственном совещании в правительстве Хабаровского края, сообщает официальный сайт программы "Амурский тигр".

Специалисты говорили о необходимости проведения учёта амурского тигра, комплекса мероприятий по увеличению кормовых ресурсов.

Заместитель председателя правительства края — министр природных ресурсов Александр Ермолин сообщил о существенном росте численности популяции амурского тигра. По итогам учёта в 2015 году на территории края обитают 100-109 особей, из них — более 36 самок и 28 тигрят, при том что десять лет назад численность хищника составляла 70-71 особь. Основная часть поголовья сейчас сосредоточена на территории двух муниципальных районов региона — Нанайском и имени Лазо.

Результаты исследования основаны на данных полученных с фоторегистрирующих устройств и наблюдениях за выходами хищника за пределы естественного ареала.