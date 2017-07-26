Трое котят снежного барса и четыре тигренка родились в Московском зоопарке

В центре воспроизводства редких видов животных при Московском зоопарке произошло знаменательное пополнение: на свет появились четыре тигренка и трое котят снежного барса, сообщает пресс-служба зоосада.

Детеныши амурского тигра стали первым потомством самца Тихона, подобранного в Приморском крае, а котята снежного барса появились от союза российской кошки Адетты и Базеля из Швейцарии.

Эти хищники будут участвовать в программе реинтродукции по всему миру, а один из тигрят, как сообщают "Известия", останется в столичном зоопарке.

Кроме того, в центре воспроизводства появились на свет семеро ягнят Марко Поло, пятеро барашков голубого барана, два птенца белохвостого орлана, четыре северных лесных олененка, шесть детенышей сурка (байбака) и два полярных совенка.