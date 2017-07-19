В Дагестане реализуют программу восстановления переднеазиатского леопарда

Для сохранения и восстановления группировки переднеазиатского леопарда на территории Республики Дагестан является развитие системы особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Письмо с соответствующим рекомендациями в адрес главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова направила стаст-секретарь — заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Светлана Радченко.

Ранее поручение доработать программу по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе с учётом необходимости ее расширения и реализации на территории Республики Дагестан дал глава Минприроды России Сергей Донской.

Профильным департаментам Минприроды России совместно с природоохранными ведомствами было поручено проработать вопрос создания резервата в составе федерального заказника "Тляратинский" (Республика Дагестан), а также граничащего с ним Закатальского государственного заповедника (Азербайджан). Для этого планируется начать работу с профильными ведомствами Азейрбаджана.

Реализация программы потребует расширения территории государственного природного заказника федерального значения "Тляратинский", в том числе за счет включения в его состав территорий государственных природных заказников регионального значения. Предполагается включить в его состав региональные заказники "Кособско-Келебский" и "Бежтинский", за исключением населенных пунктов и прилегающих к ним участков, постоянно используемых местным населением, а также участок пограничной зоны вдоль государственной границы России в пределах Цумадинского, Цунтинского, Тляратинского и Рутульского районов Республики Дагестан.