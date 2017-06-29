Считавшийся вымершим переднеазиатский леопард замечен возле Зарамагской ГЭС

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Северной Осетии камеры наблюдения головной Зарамагской ГЭС "Русгидро" зафиксировали переднеазиатского леопарда, который считается вымершим на территории Северного Кавказа. На кадрах видно, как крупный хищник перемещается по горному склону вблизи сооружений гидроэлектростанции, говорится в пресс-релизе компании.

"Поскольку речь идет о восстановлении некогда уничтоженного вида на Кавказе, регистрация леопарда в Северной Осетии крайне важна для реализации программы восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе и выбора территории для последующих выпусков в природу специально подготовленных молодых животных, рожденных в сочинском центре восстановления леопарда на Кавказе", — отметил академик РАН, директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова Вячеслав Рожнов.

В марте АНО "Центр природы Кавказа" сообщал, что выпущенные в дикую природу летом прошлого года три переднеазиатских леопарда благополучно перезимовали, пройдя важный этап адаптации. Хищники были зафиксированы в районе горы Ахцархва. Однако, по мнению ученых, леопард, замеченный на ГЭС, не входит в их число.

Леопард обитал на Большом Кавказе до начала XX века. Его истребили буквально за три десятилетия. По данным "Русгидро", в 2015 году на камеры видеонаблюдения Гизельдонской ГЭС уже попадал переднеазиатский леопард. Тогда учеными была выдвинута гипотеза, что это мигрирующая особь из Ирана. Повторная фиксация леопарда в Осетии позволяет предположить, что этот вид постоянно обитает в некоторых районах Северного Кавказа.