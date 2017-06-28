Очевидцы сообщили о встрече с ирбисом в Хакасии

Повстречать снежного барса довелось жителям города Абаза, сообщает пресс-служба заповедника "Хакасский". По словам очевидцев, кошка перебегала дорогу неподалеку от деревни Большой Он, рядом с заказником "Позарым".

Федеральный заказник "Позарым" создан в 2011 году и является трансграничной территорией Алтае-Саянского экорегиона. Обнаруженные прибывшими на место сотрудниками заповедника следы хищника и их направление вглубь заказника доказывают, что "Позарым" является ключевым миграционным коридором для ирбиса. Однако специалисты отмечают, что встреча со зверем в таком низком поясе нетипична.

"Теоретически проход ирбиса здесь возможен. В определенные стадии жизненного цикла зверь совершает миграцию, в частности в целях поиска себе партнера. В этом случае они преодолевают большие расстояния и захватывают различные пояса", — сказала старший научный сотрудник заповедника "Хакасский" Инна Исаева.

Визуальное наблюдение за снежным барсом в Хакасии ведется ежегодно. В рамках летних и зимних экспедиций сотрудники заповедника проводят поиски мест обитания редкой кошки на территории заказника "Позарым" и Хакасского заповедника, на высокогорье и в гольцевой зоне. Учитывая, что встреча с ирбисом состоялась в низком поясе, дальнейшие исследования будут скорректированы.