Тигры Сайхан и Лазовска начали самостоятельно охотиться

Хищники Сайхан и Лазовка, которые сейчас находятся в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких видов животных (МРОО "Центр "Тигр"), перешли на живой корм, который добывают самостоятельно, сообщает официальный сайт программы "Амурский тигр".

Сотрудникам центра удалось снять первую успешную охоту Сайхана на поросят.

"Это особый период реабилитации, без которого хищники в дикой природе не выживут. Поросята бегают по вольеру, и тигры могут самостоятельно на них охотиться. Пока все идет хорошо, тигрята радуют специалистов своими успехами", — отметил директор МРОО "Центр "Тигр" Виктор Кузьменко.

В будущем специалисты планируют выпустить к хищникам в вольер молодых оленей, на которых тигры смогут улучшить навыки охоты. Также это позволит отучить их от домашнего мяса и кормления человеком, чтобы впоследствии дикие кошки не приходили в населенные пункты в поисках еды.

Раненого Сайхана обнаружили в середине января текущего года в Пожарском районе Приморского края, а истощенную Лазовку — в Лазовском районе в декабре 2016 года. Сейчас хищники вместе успешно проходят реабилитацию и отлично ладят. Специалисты отмечают, что они много и активно играют, в том числе совершают пробежки и выполняют охотничьи элементы, а также много элементов борьбы. Все это свидетельствует о том, что реабилитация проходит хорошо. Выпуск хищников запланирован на весну 2018 года.