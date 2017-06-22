Тигры Сайхан и Лазовска начали самостоятельно охотиться

Сотрудникам центра удалось снять первую успешную охоту Сайхана на поросят.
В будущем специалисты планируют выпустить к хищникам в вольер молодых оленей, на которых тигры смогут улучшить навыки охоты. Также это позволит отучить их от домашнего мяса и кормления человеком, чтобы впоследствии дикие кошки не приходили в населенные пункты в поисках еды.
Раненого Сайхана обнаружили в середине января текущего года в Пожарском районе Приморского края, а истощенную Лазовку — в Лазовском районе в декабре 2016 года. Сейчас хищники вместе успешно проходят реабилитацию и отлично ладят. Специалисты отмечают, что они много и активно играют, в том числе совершают пробежки и выполняют охотничьи элементы, а также много элементов борьбы. Все это свидетельствует о том, что реабилитация проходит хорошо. Выпуск хищников запланирован на весну 2018 года.