Раненный зимой дальневосточный леопард выжил и поправился

Молодому самцу дальневосточного леопарда по кличке Реноша, который этой зимой получил глубокую рану, удалось выжить, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда". Пятнистый хищник отметился на фотоловушках нацпарка в апреле и мае.

На снимках, сделанных фотоловушками в январе 2017 года, на морде Реноши видна глубокая рана. Такую травму леопард мог получить во время охоты или в драке с другим самцом из-за самки или территории. Ракурс полученных фотографий не позволял объективно оценить характер повреждений и уровень угрозы жизни леопарда, но возникло предположение, что он мог лишиться правого глаза.

Затем Реноша пропал из объективов камер и появился на снимках вновь уже в апреле и мае. Последняя проверка фотоловушек показала, что хищник жив и здоров, отлично выглядит, полученная зимой рана полностью затянулась, а глаз не задет. Кроме того, Реноша вновь появился на своей территории, оставляя на грунте многочисленные поскребы — метки, подтверждающие его права на этот участок.

За судьбой Реноши сотрудники "Земли леопарда" следят с 2013 года, когда начался масштабный фотомониторинг популяции дальневосточного леопарда. Сейчас хищнику около пяти лет.