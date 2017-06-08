Завершился пятый фестиваль дикой природы "Мой снежный барс"

Завершился работу пятый международный медийный фестиваль дикой природы "Мой снежный барс", сообщается на официальном сайте программы "Ирбис - снежный барс".

Фестиваль учрежден государственным природным биосферным заповедником "Саяно-Шушенский", государственным природным заповедником "Хакасский" и хакасским республиканским отделением Русского географического общества.

В этом году оргкомитет конкурса принял более 300 заявок из России и других стран на участие в номинациях "Рисунок", "Сувенир", "Литературное творчество", "Хореографическая постановка", "Исследовательский реферат", "Видео".

Среди главных призов — экскурсия по экологической тропе "Таежная грамота" заповедника "Хакасский" и посещение административно-экскурсионного комплекса заповедника "Саяно-Шушенский". Список победителей опубликован на сайте Саяно-Шушенского заповедника.

Фестиваль "Мой снежный барс" проводится с 2013 года. Основной целью проекта является популяризация сохранения снежного барса и других редких видов животных, находящихся под угрозой исчезновения.