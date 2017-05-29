В Сайлюгемском парке зафиксирована самка снежного барса с двумя котятами

Участники пресс-тура в Сайлюгемском парке стали свидетелями неординарного события: одна из фотоловушек зафиксировала самку снежного барса с двумя котятами. Об этом сообщает пресс-служба национального парка "Сайлюгемский".

"Мы кричали и радовались, увидев на кадрах самку с двумя котятами! Это то, ради чего мы, собственно, и работаем: парк — территория сохранения снежного барса. Судя по всему, барсятам уже около года. Эта семья обитает на участке Сайлюгем, непосредственно на территории парка, о чем свидетельствуют периодические проходы. Данные о них пополнят онлайн-базу, так как ранее мы не фиксировали этих особей. Так что у нас пополнение — достоверно доказано присутствие еще трех ирбисов", — сказал научный сотрудник Сайлюгемского национального парка Алексей Кужлеков.

Кроме того, на Курайском хребте, на котором специалисты Сайлюгемского парка также установили рабочие фотоловушки, зарегистрирована беременная самка снежного барса. Впервые автоматические регистраторы зафиксировали ее 5 мая 2017 года, ранее эта особь не встречалась экспертам. Сейчас дикая кошка, так же как и сайлюгемская, стала мамой, предполагают ученые.

По результатам зимних учетов, на территории Республики Алтай подтверждено присутствие 26 особей снежного барса. Список редких животных пополнили как минимум еще четыре. В Сайлюгемском парке около 15 снежных барсов, еще 13 — на прилегающих участках. Всего, как утверждают эксперты, в России насчитывается 43-47 особей, что подтверждается данными автоматических камер.