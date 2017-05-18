Сергей Иванов провел открытый урок, посвященный дальневосточному леопарду

17 мая в московской школе №1253 прошел открытый урок с участием специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Мероприятие было посвящено редкой дикой кошке – дальневосточному леопарду, сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

"Россия не только огромная страна, она еще очень красивая. И в России живут многие очень редкие и красивые животные. Я сам до недавнего времени, признаюсь, не знал, что в России есть леопард. Леопард в основном где? В Африке, в Индии. А потом я случайно узнал, что у нас на Дальнем Востоке, на юге Приморского края, сохранилась очень небольшая популяция дальневосточного леопарда. Это самый редкий в мире подвид леопарда", — сказал Иванов, выступая перед школьниками.

Он также отметил, что пятнистый хищник находился на грани исчезновения, рассказал о работе по его сохранению и призвал школьников заботиться о природе.

После общения с представителем президента ученики школы посмотрели фильм "Лео 80. История одного леопарда" об уникальном леопарде, попавшем в браконьерский капкан и спасенном российскими пограничниками.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский и руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина.