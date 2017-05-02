Тигрица Филиппа выпущена в дикую природу

Ожидается, что дикая кошка увеличит существующую в регионе группировку амурских тигров, в которой на данный момент насчитывается около 10 особей. Перемещения тигрицы будут отслеживаться с помощью специального ошейника с GPS-модулем.

Специалисты предполагают, что реабилитированные амурские тигры пополнят популяцию в ЕАО, в том числе заселят территорию будущего национального парка "Помпеевский". Резерват будет расположен в бассейне реки Помпеевки на границе с китайским природным резерватом "Тайпингоу".

"Создание национального парка будет гарантировать стабильное существование тигра на территории области и обеспечит развитие туристического потенциала, что поможет в том числе увеличить занятость населения. Кстати, увеличение тигра в области поможет и в борьбе с волком, размер хищничества которого многократно выше", — прокомментировал директор дальневосточного филиала центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.