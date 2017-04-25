Фильм об амурском тигре получил награду на экологическом кинофестивале

Документальная картина "Тропой амурского тигра" завоевала приз зрительских симпатий, а также награды в категориях "Лучшая операторская работа" и "Лучшее экранное воплощение любви к природе и родному краю" на фестивале "Меридиан надежды", сообщает официальный сайт программы "Амурский тигр".

Фильм хабаровских кинематографистов рассказывает о районе имени Лазо Хабаровского края, где постоянно обитают амурские тигры, и о работе по их сохранению.

Всероссийский экологический кинофестиваль "Меридиан надежды", организованный Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, прошел с 17 по 21 апреля на нескольких площадках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В Год экологии на конкурс поступило более 100 работ, из которых 38 вошли в программу просмотров.