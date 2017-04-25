Фильм о "Земле леопарда" признан лучшим на экологическом кинофестивале

Фильм о жизни дальневосточного леопарда и его соседей был снят студией "Зов тайги" по заказу WWF. Автор сценария и режиссёр картины — Василий Солкин.

"К этому фильму я шел всю свою жизнь. Боюсь, что это звучит слишком пафосно, не в моём стиле, но это правда. Это моя лебединая песня, в которую вошли лучшие кадры, снятые мною вместе с Геннадием Шаликовым и Олегом Кабаликом. Картина уже обласкана и фестивальными наградами, и прокатом на федеральных каналах. Но победа на "Меридианах надежды" меня тронула по-особенному, ведь в жюри находились настоящие корифеи отечественного неигрового кино, хранители традиций "Леннаучфильма"", — сказал Василий Солкин.

Фестиваль "Меридиан надежды" проходил с 17 по 21 апреля на нескольких площадках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В рамках конкурса жюри отсмотрело более 100 работ, присланных со всех уголков России. Фильмы-победители будут показаны во многих городах страны.