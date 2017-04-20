23 апреля в Московском зоопарке отметят День манула. Мероприятие начнется с лекции об этой редкой и очень скрытной кошке.

Манул обладает поразительной способностью искусно затаиваться. Он практически не приручается, и даже котята, рожденные в неволе, не становятся ручными. Обо всем, что известно на данный момент про этот вид, расскажет ведущий зоолог отдела млекопитающих Ирина Алексеичева.

Лекция пройдет в помещении открытого лектория, в башне главного входа, сообщает пресс-служба Московского зоопарка. После лекции у вольера с манулом гостям представят интерактивную программу, посвященную этой кошке: разнообразные конкурсы и викторины. Нужно будет собрать пазл, разгадать кроссворд и своими руками сделать манула из бумаги. Самых маленьких гостей зоопарка ждут раскраски, возможность нарисовать манула и других животных и поучаствовать в играх. Активных участников наградят небольшими сувенирами.

Вход на лекцию бесплатный, предварительно нужно зарегистрироваться на сайте Московского зоопарка.