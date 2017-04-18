"Танцующая" самка леопарда стала мамой

Судя по видео, котята, которым около четырех месяцев, и самка здоровы. Сейчас Бэри добывает пищу для своих детей и обучает их основам охоты. Для кошки это первый выводок.

"Нам удалось сделать действительно приятное открытие, получив столь желанные кадры с Бэри и ее котятами. Когда выяснилось, кто именно запечатлен на видео, нашему восторгу не было предела, ведь достоверную информацию о семейном положении этой самки удалось получить впервые. <…> Уверен, что полученные нами видеокадры — начало новой увлекательной истории", — сказал инженер-исследователь "Земли леопарда" Виктор Сторожук.

Всероссийскую известность Бэри и ее мать Кедровка получили в 2014 году, став звездами сериала "Пятнистая семейка". Позже популярность подросшей кошке принес "танец" перед камерой. Сейчас Бэри около четырех лет.